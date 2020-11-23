Bloomberg назвал наиболее востребованные вакцины от COVID-19

23.11.2020, 23:44, Новости дня

Почти треть всех заказов в мире – 3,2 млрд доз – приходится на вакцину от COVID-19, разработанную Оксфордским университетом и британско-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca. Об этом 22 ноября со ссылкой на данные исследовательской компании Airfinity Ltd сообщил Bloomberg.

На втором месте по спросу – вакцина американской компании Novavax, на нее оформлено предзаказов на 1,4 млрд доз. На третьем месте – вакцина компании Johnson & Johnson, предзаказано 1,3 млрд доз.

По информации Bloomberg, за ними следуют вакцины Sanofi/Glaxo (1,2 млрд доз), Pfizer/BioNTech (1,1 млрд доз) и Мoderna (777,2 млн доз). Заказы на российскую вакцину “Спутник V” достигли 537,4 млн доз.

По спросу вакцина AstraZeneca опережает конкурентов в небогатых странах: 2,4 млрд доз поступят в страны Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока, Азии и Восточной Европы. Остальное количество заказали страны Европы (505,3 млн доз) и США (300 млн доз).

Вакцина AZD1222 по итогам промежуточных испытаний в Великобритании и в Бразилии показала среднюю эффективность 70%, сообщил сайт компании.

По информации Всемирной организации здравоохранения на 3 ноября, в мире 47 производителей вакцины от COVID-19 являются кандидатами на клиническую оценку произведенной вакцины. Доклинические испытания проводят 155 компаний.

По данным Университета Джонса Хопкинса, по состоянию на 23 ноября в мире выявлено 58,9 млн случаев COVID-19, умерло 1,39 млн человек, выздоровело 37,6 млн пациентов.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.