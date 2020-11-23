 

Руководителя филиала Госрезерва подозревают в растрате 2,8 млн грн – НАБУ

23.11.2020, 22:50, Новости дня

22 ноября детективы Национального антикоррупционного бюро Украины сообщили о подозрении в растрате зерна на сумму более 2,8 млн грн и.о. директора одного из филиалов Государственного агентства резерва Украины в Сумской области. Об этом сообщила пресс-служба НАБУ.

Следствие установило, что в ноябре и.о. директора без получения разрешения владельца зерна, которое хранилось на базах, решил отгрузить его коммерческим структурам без оплаты с их стороны. Таким образом он планировал завладеть более 189 т зерна стоимостью более 2,8 млн  грн, которое принадлежало Госрезерву, отмечено в сообщении.

18-19 ноября детективы НАБУ провели следственные мероприятия и предотвратили незаконный вывоз зерна из госпредприятия.

Действия руководителя квалифицированы по ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением). Мера пресечения для него еще не избрана.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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