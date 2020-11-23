 

АПЛ «Казань» поразила «Калибром» цель на расстоянии более 1 тыс. км

23.11.2020, 22:46, Новости дня

Головная атомная подлодка проекта 885М («Ясень-М») «Казань» на государственных испытаниях поразила ракетой «Калибр» цель на полигоне в Архангельской области из акватории Белого моря, сообщили в Северном морском флоте.

«Сегодня атомный подводный ракетный крейсер «Казань» успешно выполнил стрельбу главным ракетным комплексом по береговой цели. Ракетная стрельба выполнялась в рамках завершающего этапа государственных испытаний и состоялась в первой половине дня из акватории Белого моря. Цель, расположенная на полигоне Чижа в Архангельской области на расстоянии свыше 1 тыс. км от точки пуска, была успешно поражена головной частью крылатой ракеты «Калибр», – передает ТАСС сообщение флота.

Уточняется, что подлодка отправилась на завершающий этап госиспытаний 21 ноября со штатным экипажем и приемо-сдаточной командой на борту. В рамках учений экипаж судна отработает маневрирование в надводном и подводном положении на различных глубинах и проведет проверку основных систем корабля.

Ранее «Казань» провела ходовые испытания в Белом море.

Головная подлодка модернизированного проекта 885М «Казань» планируется к передаче флоту в 2020 году. Эта АПЛ будет отличаться от базового проекта 885 новой системой управления. Основное вооружение подлодок проекта 885/885М – ракеты «Калибр-ПЛ» и/или «Оникс».



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