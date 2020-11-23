В Харькове взяли под стражу мужчину, который, угрожая экс-жене, взорвал три гранаты

23.11.2020, 20:08, Новости дня

Судья Коминтерновского районного суда Харькова 23 ноября избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для харьковчанина, который подозревается в покушении на умышленное убийство. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Злоумышленнику также сообщили о подозрении. Заседание проводилось в режиме видеоконференции, поскольку подозреваемый находится в больнице.

Досудебное расследование установило, что 51-летний мужчина требовал у бывшей жены в $5 тыс., которые она якобы задолжала, и угрожал убийством.

“После этого мужчина вышел во двор дома и забросил в окна квартиры, в которой находилась женщина, две гранаты, в результате чего потерпевшая получила ушиб подбородка. В дальнейшем человек, находясь на детской площадке взорвал третью гранату. Взрывом ему оторвало кисть левой руки. Мужчина получил множественные осколочные ранения живота и конечностей. Он госпитализирован в больницу”, – сказано в сообщении.

В прокуратуре отметили, что состояние подозреваемого удовлетворительное.

Санкция статьи ч.2 ст. 15, п. 5 ч.2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы.

20 ноября полиция сообщила о том, что харьковчанин пришел в квартиру бывшей жены и стал угрожать. Дома находились ее сестра, отец и пятилетний ребенок. По данным полиции, ребенка и отца она успела отправить на улицу. По заключению специалистов взрывотехнического управления полиции, мужчина был вооружен гранатами РГД-5.