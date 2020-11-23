 

“В Киеве, у друзей, в безопасности”. В Украину из Беларуси от преследований сбежал музыкант известной группы

23.11.2020, 19:14, Новости дня

В Украину выехал белорусский активист, музыкант, лидер группы “Стары Ольса” Змитер Сосновский выехали в Украину. Об этом он сообщил сегодня на своей странице в Facebook.

“В Киеве, у друзей, в безопасности. Мемуары напишу. Спасибо: Викторович, моя семья, семья, которая спасла, конспиративный дом, гараж, мальчики, Сандре из Познани, Филу из Миннеаполиса, Антону из Техаса, пастору Ричарду, Панкевичу, Карине и Жене, полковнику. И еще горе добрых людей! Жыве вечна! Мы победим!” – написал Сосновский.

https://www.facebook.com/zsasnouski/posts/10221254858214104

По данным издания TUT.BY, Сосновского задержали 13 ноября в городе Клецк. Тогда он стоял в цепи памяти Романа Бондаренко. Через три дня после этого его оштрафовали.

Домой он вернулся 18 ноября.

“Вернулся в Минск, а здесь ищут по подъездам с моей фотографией, на лестнице разговаривают неизвестные – решают, как ломать мою дверь. Всех обнимаю, я на лыжи”, – написал тогда Сосновский.

https://www.facebook.com/zsasnouski/posts/10221221706145323

“Стары Ольса” – известная группа, которая исполняет средневековую белорусскую музыку.

Бондаренко умер 12 ноября. Перед этим его избили в ходе конфликта неизвестных в масках с местными жителями из-за бело-красно-белых ленточек. Бондаренко проводили в последний путь 20 ноября возле церкви Воскресения Христова в Минске. Церемонию посетило около 5 тыс. человек.

В Следкоме Беларуси утверждали, что Бондаренко был пьян, но, по словам врача, в его организме было ноль промилле алкоголя. Позднее Генпрокуратура Беларуси открыла уголовное дело против этого врача из-за разглашения врачебной тайны.

С 9 августа в Беларуси не утихают массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей (он руководит страной с 1994 года). Второе место с 10,1% голосов заняла белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Страны Евросоюза 6 ноября ввели санкции против Лукашенко, который считает себя президентом Беларуси, и еще 14 белорусских чиновников. К санкциям присоединилась Украина. После убийства Бондаренко Евросоюз пригрозил Беларуси новыми санкциями.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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