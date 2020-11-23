Режиссера Виктюка похоронили во Львове

23.11.2020, 19:11, Новости дня

Театрального режиссера Романа Виктюка похоронили на его родине во Львове, трансляцию вело местное издание «Твой город».

Перед похоронами во львовском Первом театре состоялась церемония прощания. Тело Виктюка поместили в семейный склеп на Лычаковском кладбище, где покоятся его родители, передает РИА «Новости».

Режиссер, народный артист РФ Роман Виктюк ушел из жизни во вторник, 17 ноября, в возрасте 84 лет. Его похоронят во Львове. Соболезнования в связи с кончиной актера выразил президент РФ Владимир Путин.

На церемонию прощания с режиссером пришли поклонники, коллеги, родные режиссера. Премьер-министр Михаил Мишустин отметил незаурядный талант мастера, сумевшего открыть новое направление в искусстве. Глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский на церемонии прощания с Виктюком сказал, что он представлял особую величину, а творчество режиссера было невероятно оригинальным.