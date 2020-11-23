Венесуэла открыла авиасообщение с Россией

23.11.2020, 19:10, Новости дня

Национальный институт гражданской авиации Венесуэлы (INAC) объявил об открытии коммерческого авиасообщения с Россией. Первый рейс будет выполнен 23 ноября.

«Национальное правительство одобрило коммерческих авиарейсов в Россию и обратно с 23 ноября в дополнение к таким направлениям, как Мексика, Доминиканская Республика, Иран, Турция и Панама», – написано в Twitter агентства.

До пандемии коронавируса прямого авиасообщения между Москвой и Каракасом не было. В августе Росавиация сообщила, что Венесуэла назначила Conviasa перевозчиком по регулярным прямым рейсам из аэропорта Каракаса в Москву.

Россия из-за пандемии коронавируса весной прекратила регулярное пассажирское авиасообщение с другими странами. С лета были частично возобновлены полеты в ряд государств: Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Южную Корею, Египет, ОАЭ, Турцию, Великобританию, Швейцарию, Танзанию, Сербию, Японию, на Мальдивы и на Кубу. Также некоторые российские и зарубежные авиакомпании выполняют так называемые грузопассажирские рейсы, которые в первую очередь предназначены для перевозки различных грузов, но при этом до перевозки допускаются некоторые категории пассажиров.

Напомним, с 1 августа РФ постепенно начала возобновлять регулярное международное авиасообщение с рядом стран, прерванное весной из-за угрозы распространения коронавируса. На данный момент россияне могут полететь в Абхазию, Белоруссию, Великобританию, Казахстан, Киргизию, Кубу, Польшу, Республику Корея, Сербию, Танзанию, Турцию, Черногорию, Швейцарию. Кроме того, с 5 ноября РФ возобновила авиасообщение с Японией.