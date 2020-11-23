В Белгородской епархии сказали, как изменился Ефремов после ДТП

23.11.2020, 18:18, Новости дня

Актер Михаил Ефремов, осужденный за смертельное ДТП в Москве, с момента последнего приезда в Белгород сильно изменился: он стал тихим и задумчивым, но выглядит бодрым, рассказал руководитель пресс-службы Белгородской и Старооскольской епархии Федор Клюйко.

«Митрополит (Иоанн) с Михаилом Олеговичем давние друзья, и владыка очень хорошо знает его маму. Михаил Олегович приезжал в Белгород по приглашению владыки и участвовал, в частности, в литературной гостиной, которая проводилась в митрополии. Это такие творческие вечера под эгидой митрополита, туда он приглашает всевозможных известных людей. Приезжали Михаил Олегович с Никитой Высоцким», – сообщил он РИА «Новости».

Как отметил Клюйко, во время визита в Бедгород Ефремов был эмоциональным, улыбался и приводил всех в восторг. В СИЗО же выглядел уставшим и задумчивым. «Улыбался, но улыбка была другая – тихая», – поделился впечатлением Клюйко.

В воскресенье епархия опубликовала первые фотографии артиста из СИЗО-3 Белгородской области. Он сфотографировался с митрополитом Иоанном в храме Святителя Николая Чудотворца, расположенного в исправительном учреждении. После исповеди Ефремов обратился к белгородскому священнику с просьбой подарить ему молитвослов.

Сейчас актер находится в СИЗО на карантине. Он продлится до тех пор, пока актера не распределят в колонию. Напомним, Пресненский суд Москвы в сентябре приговорил его к восьми годам колонии общего режима, признав его виновным в смертельном ДТП в центре Москвы. 29 октября Мосгорсуд смягчил приговор Ефремову на полгода – до 7,5 лет.