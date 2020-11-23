Илларионов: Почему решил уйти с должности советника Путина? Пребывание в такой власти становилось по этическим соображениям невозможно для сколько-нибудь уважающего себя человека

23.11.2020, 16:34, Новости дня

В интервью главному редактору издания “ГОРДОН” Алесе Бацман старший научный сотрудник Института Катона в Вашингтоне Андрей Илларионов рассказал, что его увольнение с должности советника президента РФ Владимира Путина стало следствием ряда решений, которые принимали в Кремле.

“Это было не в один прекрасный день. Это было последовательное нарастание… (пауза) понимания того, что я не могу там работать. […] Это решения, связанные с использованием отравляющих газов во время “Норд-Оста”, это использование огнеметов в школе Беслана, в результате которых более 300 детей и их родителей, учителей были убиты там российскими войсками и российскими спецслужбами. Это решение о похищении $12 млрд из государственных активов, в процессе которого непосредственное участие принимала вся верхушка Кремля. В общем, есть какие-то пределы, когда можно пытаться это изменить, влиять на такого рода действия, не допустить их, но когда выясняется, что власти все равно делают так, как они считают нужным, то пребывание в такой власти становится по этическим соображениям абсолютно невозможным для сколько-нибудь уважающего себя человека”, – отметил он.

Илларионов рассказал, что сразу после штурма школы в Беслане заявил Путину, что не может больше быть его представителем в G8, так как после этого “физически не может” выполнять эти обязанности.

“Он мне ничего не ответил, но по его виду было ясно, что [воспринимает это как] какой-то такой [мой] эмоциональный срыв. Но я перестал просто [заниматься этой работой], сказал, что решение является неизменным. И через три с лишним месяца после того, как ему об этом было сказано, он вынужден был выпустить указ, освобождающий меня от этой должности”, – добавил экс-советник Путина.

Илларионов уточнил, что с должности советника решил уйти после совещаний при президенте РФ о публичном размещении акций “Роснефти”.

“Сумма тогда обсуждалась в $10 млрд – фактически оказалось $12 млрд. При приватизации компании “Роснефть” – государственной – эти $12 млрд, которые были получены от продажи государственных активов, поступили не в государственный бюджет, а на счета частных лиц. В частности Игоря Ивановича Сечина и, как я понял, в качестве, так сказать, награды за его усердный труд по похищению государственных активов. Он попросил себе ни много ни мало – всего лишь $1,5 млрд. Не попросил, а положил. Он, собственно говоря, даже Путина не ставил в известность об этом”, – пояснил он.

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Илларионов был советником Путина по экономической политике с 2000 года, подал в отставку с октябре 2005-го, обвинив руководство страны в движении к авторитаризму. В июле 2006-го “Роснефть” вышла на IPO.

ВИДЕОВидео: Алеся Бацман / YouTube