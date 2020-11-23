Maruv стала судьей музыкального шоу на российском канале

23.11.2020, 16:34, Новости дня

Украинская певица Maruv стала судьей музыкального проекта на российском канале НТВ. Об этом она написала 22 ноября в Instagram, обнародовав снимки, на которых позирует в судейском кресле.

Вместе с Maruv на фото запечатлены российский музыкальный критик Сергей Соседов, продюсер Виктор Дробыш и певица Лариса Долина.

“Журю в новом телешоу “Суперстар!” на НТВ”, – сообщила певица.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от MARUV (@maruvofficial)

Maruv (настоящее имя певицы – Анна Корсун) родилась в Павлограде в 1992 году. В 2019 году певица стала победительницей украинского нацотбора на “Евровидение”, однако отказалась от поездки, заявив, что не готова выступать “с лозунгами, превращая пребывание на “Евровидении” в промоакции политиков”.

В марте 2020 Maruv пожаловалась, что не может выехать из РФ из-за карантина. Отвечая на критику пользователей сети, певица заявила, что считает своим личным делом, в какую страну ей ехать на заработки.

В июле 2020 года певица зарегистрировалась на российской платформе шведского стримингового музыкального сервиса Spotify.