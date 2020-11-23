Зеленский оценил действие «карантина выходного дня»

23.11.2020, 15:36, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что благодаря введенному в стране «карантину выходного дня» удается сдерживать рост заболеваемости коронавирусом.

«Карантин выходного дня и дополнительные меры безопасности дают свои результаты. Мы должны сделать все, чтобы избежать полного локдауна. Пока статистика показывает, что нам удается сдерживать прогнозируемый рост. Также важно возобновить все экономические программы и начать новые, чтобы помочь как можно большему количеству людей. Ведь эпидемическая ситуация по всему миру влияет на экономику», – приводятся слова Зеленского на сайте офиса президента Украины.

По словам главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, недельная динамика заболеваемости в стране стабилизировалась. Как отметил врач, украинцы стали более ответственно относиться к карантинным ограничениям. В свою очередь премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что правительством разработан план поддержки бизнеса и отдельных отраслей.

Правительство Украины ввело «карантин выходного дня» с 14 по 30 ноября. Отмечалось, что «экономика Украины не выдержит полного локдауна, именно поэтому правительство и министерство здравоохранения вместе с эпидемиологами, аналитиками, представителями бизнеса начали искать сбалансированный вариант дополнительных карантинных ограничений».

Власти ряда городов отказались выполнять условия карантина. Как отметил Шмыгаль, местные власти не имеют полномочий самовольно принимать решение о несоблюдении карантина. Зеленский заявил, что кабмин принял правильное решение о вводе в стране «карантина выходного дня», однако призвал усовершенствовать программы экономической помощи гражданам и бизнесу.