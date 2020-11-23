Альянс против Запада — несмотря ни на что Путин и Эрдоган всегда «встречаются на полпути»

23.11.2020, 14:44, Новости дня

В отношениях РФ и Турции большое количество серьёзных геополитических разногласий, но несмотря на это они всегда добиваются «удивительно высокого и стабильного уровня сотрудничества», пишет Der Tagesspiegel. Москва и Анкара заключили своего рода альянс, который основывается на неприязни к западным демократиям, поэтому у них и получается «встречаться на полпути», объясняет автор статьи.



Reuters

Российский президент Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган поддерживают тесные партнёрские отношения, на которые другие государства поглядывают с подозрением, пишет Der Tagesspiegel. Они заключили своего рода «альянс против Запада», к которому испытывают неприязнь. Впрочем, в последнее время в этом союзе стали появляться «трещины». Отношения охладели, но у лидеров двух стран всё равно получается найти общий язык, отмечает автор статьи.

Для Турции РФ — главный поставщик природного газа, а также строитель первой турецкой атомной электростанции. В свою очередь Анкара имеет важное стратегическое значение для Москвы в сфере энергетической политики из-за проекта «Турецкий поток», который, по сути, представляет из себя южный аналог «Северного потока». Сотрудничество Эрдогана с Путиным позволяет ему проводить независимую внешнюю политику, то есть игнорировать своих традиционных партнёров в США и Европе. В плане экономических отношений Москва обладает большим влиянием на Анкару, ведь турецкий импорт в Россию в прошлом году составил $21 млрд, а в другую сторону ушло товаров всего на $3 млрд. Также в сфере туризма Турция очень сильно зависит от Кремля.

Но в 2015 году, когда началась война в Сирии, Путин и Эрдоган оказались по разные стороны фронта. Москва хотела сохранить у власти сирийского лидера Башара Асада. Анкара же хотела его свергнуть. Довольно быстро дело дошло до конфронтации: турецкие ВВС сбили российский бомбардировщик. После этого Путину и Эрдогану потребовалось немало времени, чтобы помириться. А произошло это потому, что турецкому президенту нужна была поддержка в проведении военной операции против курдов на юге Сирии. Глава Кремля увидел в этом возможность вытеснить из региона США и дал своё согласие. Однако в Идлибе РФ и Турция так и не смогли согласовать свои различные интересы. Путин хочет, чтобы Асад освободил провинцию, а Эрдоган выступает против, объясняет издание.

В Ливии Москва и Анкара также оказались по разные стороны баррикад. Турция пытается расширить своё влияние в Средиземноморье и поддерживает Правительство национального согласия в Триполи, а РФ помогает лидеру Ливийской национальной армии Халифе Хафтару. Свержение полковника Муаммара Каддафи стало для РФ болезненным ударом по финансам, ведь Москва предоставила ему кредит в $4,5 миллиардов на добычу нефти и газа, а также строительство железнодорожной линии. После смены власти Турция заключила схожие контракты с новым правительством, а РФ вдруг оказалась не у дел. Но в определённой степени российско-турецкое сотрудничество работает и в Ливии.

В конфликте из-за Нагорного Карабаха Анкара и Москва также поддерживали разные стороны, продолжает издание. Эрдоган — Азербайджан, а Путин — Армению. Долгое время не получалось добиться перемирия, но «несмотря на серьёзные противоречия в геополитических интересах РФ и Турции постоянно удаётся добиться удивительно высокого и стабильного уровня сотрудничества», констатирует автор. «Наши страны и руководители нашли оптимальный алгоритм взаимодействия, позволяющий концентрироваться прежде всего на наших общих интересах, а на разногласия смотреть именно с точки зрения, позволяющей, как правило, снимать их с повестки дня, встречаясь на полпути», — объяснил посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов.