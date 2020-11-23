На G20 договорились обеспечить вакциной от COVID-19 всех, и РФ предложила свою

23.11.2020, 14:44, Новости дня

В проекте финального заявления саммита «Большой двадцатки» много внимания уделено борьбе с развитием пандемии коронавируса, которая охватила весь мир. Страны договорились сделать так, чтобы вакцина от вируса была доступна всем, в том числе беднейшим государствам. А Владимир Путин предложил предоставить нуждающимся российскую вакцину «Спутник V», передаёт France 24.

Вакцинация — это общественное благо для всего мира. Эта фраза — отрывок из проекта финального заявления саммита «Большой двадцатки», на котором председательствовала Саудовская Аравия. Лидеры 20 крупнейших мировых экономик договорились гарантировать доступ к вакцине против COVID-19 для самых бедных стран.

СИРИЛ РАМАФОСА, президент ЮАР: Мы рады, что, похоже, у нас в «Большой двадцатке» консенсус в отношении того, что доступ к эффективной вакцине против COVID-19 должен быть всеобщим, справедливым и равным.

Владимир Путин предложил поставить вакцину «Спутник V», разработанную Россией.

ВЛАДИМИР ПУТИН, президент России: Россия поддерживает проект ключевого решения нынешнего саммита, направленного на то, чтобы сделать эффективные и безопасные вакцины доступными для всех. Без сомнения, препараты для иммунизации должны являться всеобщим общественным достоянием. Россия, конечно, готова предоставить нуждающимся странам разработанные нашими учёными вакцины.

Эммануэль Макрон, со своей стороны, хочет большего.

ЭММАНУЭЛЬ МАКРОН, президент Франции: Нельзя забывать, что помимо вакцины и научных исследований сотрудничество должно также распространяться на лечение и первичную медико-санитарную помощь.

Саудовская Аравия стала первой арабской страной, которая приняла «Большую двадцатку». Но лидерам пришлось встречаться по видеосвязи из-за пандемии COVID-19.

Дональд Трамп выступил в воскресенье, пытаясь оправдать выход США из Парижского соглашения по климату. Однако недавняя победа Джо Байдена на президентских выборах уже оказала влияние на «Большую двадцатку»: лидеры должны взять на себя твёрдые обязательства по климату и по налогообложению в отношении интернет-гигантов.

Дата выхода в эфир 22 ноября 2020 года.