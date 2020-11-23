Названа причина задымления поезда на станции «Тверская» московского метро

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23.11.2020, 14:42, Новости дня

Причиной задымления поезда на станции «Тверская» «Замоскворецкой линии Московского метрополитена стали заклинившие тормозные колодки поезда, сообщил источник в экстренных службах.

В свою очередь в пресс-службе столичного ГУ МЧС РФ сообщили, что пожарные не обнаружили очагов пожара на платформе станции «Тверская» Замоскворецкой линии Московского метрополитена, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что поезд задымился на станции «Тверская» Замоскворецкой линии метро, движение приостановлено.



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