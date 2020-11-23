 

Эксперт объяснил провал оппозиции на довыборах в Екатеринбурге

23.11.2020, 14:42, Новости дня

«Результаты выборов показали, что технологии «умного голосования» Навального в поддержку отдельных кандидатов не работают, а люди, исходя из собственного мнения, поддержали «Единую Россию», – сообщил газете ВЗГЛЯД политолог Дмитрий Гусев, комментируя итоги довыборов в гордуму Екатеринбурга.

«Навальный рассматривал эти довыборы как попытку еще раз протестировать свои технологии «умного голосования» и доказать их эффективность. Это было сделано в Екатеринбурге – на родине Леонида Волкова – ближайшего сторонника Навального и соавтора этой идеи», – рассказал президент консалтингового агентства Bakster-group Дмитрий Гусев.

Гусев отметил, что «Волков прекрасно знал город, знал уральских людей и то, как с ними работать, а значит, у Навального были шансы на то, чтобы его метод сработал». «Однако результаты выборов показали обратное – технологии «умного голосования» не работают даже там, где у Навального и его команды было преимущество», – подчеркнул он.

«Провал задумки Навального означает, что люди голосуют не потому, что им кто-то на что-то указал, а исходя из собственного мнения. В Екатеринбурге люди решили поддержать «Единую Россию» и она получила большинство мандатов», – заключил он.

Ранее в воскресенье завершились довыборы в городскую думу Екатеринбурга по двум округам. По данным горизбиркома, явка на голосовании составила 9,16% в округе №3 и 9,49% в округе №9.

В обоих округах наибольшее число голосов набрали кандидаты от партии «Единая Россия»: экс-депутат Антон Швалев (округ №3) набрал 28,57% голосов избирателей, а бизнесмен Виталий Чачин (округ №9) – 39,91%.  Таким образом, «Единая Россия» вернула себе абсолютное большинство мандатов (19 из 36).  

«День голосования прошел спокойно, без подтвердившихся нарушений. При этом жители двух округов продемонстрировали довольно высокий интерес к завершающейся кампании», – отметил председатель горизбиркома Вадим Антошин.

При этом после завершения голосования в Екатеринбурге сотрудники полиции задержали мужчину, который занимался скупкой голосов на довыборах.

«Удалось поймать мужчину, который скупал голоса в поддержку кандидата от КПРФ Ольги Прожериной. У мужчины были списки с контактными данными избирателей, которые получили деньги – около 300-400 руб. Мы позвонили людям по указанным в списках номерам. Они ответили, что голосовали за Ольгу Прожерину», – передает «Коммерсантъ» слова кандидата в депутаты от партии «Яблоко» Владислава Постникова.



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