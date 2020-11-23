Торговцы рынка “7 километр” продолжат протесты в центре Одессы – СМИ

23.11.2020, 13:52, Новости дня

Торговцы промтоварного рынка “7-й километр” в Одессе 22 ноября продолжат акции протеса против карантинных ограничений у здания Одесской облгосадминистрации, пишет местное издание “Думская” в Telegram 23 ноября.

Вчера, 22 ноября торговцы перекрыли движение по Овидиопольской трассе, из-за чего образовались пробки.

“Участники перекрытия дороги освободили проезжую часть рано утром. Уже в районе 7.00 проезд был открыт. Сегодня протест продолжится у здания областной администрации на проспекте Шевченко”, – сказано в сообщении.

“Думская” пишет, что из-за вчерашнего перекрытия дороги полиция открыла уголовное производство. Действия участников акции квалифицировали по части 1 статьи 279 Уголовного кодекса Украины (блокирование транспортных коммуникаций). Санкция этой статьи предусматривает до трех лет лишения свободы.

Одесский рынок “7-й километр” – один из самых больших в Европе. Он занимает площадь 75 га, на его территории работает около 60 тыс. человек, сказано на странице рынка в Facebook. Ежедневно “7-й километр” посещает до 200 тыс. покупателей.

“Карантин выходного дня” вступил в силу 14 ноября. Ряд украинских городов отказался его вводить. В частности, против выступили Одесса, Львов, Днепр, Житомир, Черкассы, Луцк, Тернополь и Ивано-Франковск. Главы городов объяснили это тем, что такие карантинные меры неэффективны и чреваты негативными последствиями для экономики. Позже в Одессе и Ивано-Франковске все-таки ввели карантин в выходные.

Акции протеста после введения “карантина выходного дня” провели в Черновцах и в Харькове.

Полицейские 14–15 ноября закрыли 1,5 тыс. магазинов, 800 заведений общепита, 30 ночных клубов и 20 спортзалов. По фактам нарушений правоохранители составили почти 2 тыс. административных протоколов и открыли девять уголовных производств.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов говорил, что в прошлые выходные, 14–15 ноября, карантин соблюдался “так себе”.