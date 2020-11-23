 

Во Франции начинается судебный процесс над Саркози. Его обвиняют в коррупции

23.11.2020, 13:52, Новости дня

Во Франции сегодня, 23 ноября, начинается суд над экс-президентом Николя Саркози. Об этом сообщает France 24.

Саркози обвиняют в попытке подкупить судью в обмен на информацию о расследовании финансирования его партии. Ему грозит до 10 лет тюрьмы и до €1 млн штрафа по обвинению в коррупции и злоупотреблении влиянием.

По данным прокуратуры, Саркози якобы обещал судье работу в Монако, если тот согласится разгласить инсайдерские данные о расследовании, которое касалось незаконных платежей наследницы L’Oreal Лилиан Беттенкур на его президентскую кампанию 2007 года.

Вместе с Саркози в деле фигурируют его адвокат Тьерри Херцог и бывший судья Жильбер Азибер.

Саркози не признает вину. Он заявил, что судья Азибер никогда не получал работу в Монако.

Канал отметил, что Саркози – не первый президент Франции, который оказался на скамье подсудимых. В 2001 году был судим Жак Ширак. Но Саркози – первый экс-глава Франции, которого обвиняют в коррупции.

Как сообщает BFM TV, судебный процесс должен длиться до 10 декабря, но это может происходить дольше из-за эпидемии COVID-19. Азибер уже попросил отложить слушания по медицинским причинам.

Саркози был президентом Франции с 2007 по 2012 год.

20 марта 2018 года Саркози задержали для дачи показаний по делу о руководстве пассивной коррупцией, незаконном финансировании избирательной кампании и сокрытии ливийских государственных средств. 22 марта 2018 года Саркози предъявили обвинения.

В октябре 2020 года Серкози выдвинули обвинения в создании “преступного сообщества”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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