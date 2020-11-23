 

“Победитель по жизни”. Жена Dzidzio – певица Slavia обнародовала совместное фото с мужем

23.11.2020, 12:58, Новости дня

Украинская певица Slavia (Ярослава Хома) 22 ноября в Instagram обнародовала серию фотографий, которые были сделаны во время празднования дня рождения ее мужа – певца Dzidzio (Михаила Хомы). 

На заглавном снимке супруги запечатлены вместе с бокалами в руках, а на других фото позируют отдельно в лавровом венке.

“Михаил – победитель по жизни, поэтому я готовила ему символический подарок. Лавровый венок – символ славы, победы, мира”, – подписала она фото.

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Публикация от SLAVIA (@slavia_official)

Михаил и Ярослава Хома поженились в 2013 году. 

Летом 2020 года супруга артиста дебютировала как певица под творческим псевдонимом Slavia.

“Когда все достает, женщина понимает, что должна наконец быть собой, говорить о том, что чувствует, и не бояться реализовать себя. Так и родилась песня!” – заявила тогда она.

Комментируя клип, Dzidzio заявил, что “увидел в нем камни в свой огород”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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