 

“Я люблю!” 73-летний Алибасов вскоре станет отцом во второй раз

23.11.2020, 12:04, Новости дня

73-летний российский продюсер Бари Алибасов, женой которого является 82-летняя российская актриса Лидия Федосеева-Шукшина, 22 ноября в Instagram сообщил, что вскоре станет отцом.

По словам продюсера, мать будущего ребенка – его помощница и массажистка Виктория.

“Я люблю! Скоро у нас будет ребенок! Не знал, что в 73 любить можно сильнее и ярче, чем в 17. Вика, Спасибо! За то, что появилась в моей жизни!” – написал он.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Бари Алибасов + группа «На-На» (@alibasov_nana)

Алибасов женат на Федосеевой-Шукшиной – пара зарегистрировали брак осенью 2018 года в Кутузовском отделе ЗАГС в Москве.

18 августа адвокат шоумена Сергей Жорин в микроблоге сообщил, что Алибасов инициировал бракоразводный процесс. Причиной расторжения брака шоумен назвал “невозможность вернуть былые отношения”, но уже 28 сентября Жорин заявил, что его клиент передумал разводиться.

9 ноября Федосеева-Шукшина заявила, что подает на развод с Алибасовым, так как ее возмутили “вызывающие” публикации на странице супруга с участием его новой избранницы – Алибасов тогда представил Викторию как свою новую помощницу и массажистку.

Федосеева-Шукшина – шестая жена Алибасова. Для нее брак с продюсером – третий.

У Алибасова есть 35-летний сын Бари Алибасов. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.10 / Ученые предупредили о вспышке опасной болезни

13.10 / Экономика: У “Турецкого потока” появился азербайджанский конкурент

05.10 / Колл-центр по вопросам экологической обстановки создан на Камчатке

11.11 / В ВСУ зафиксирован 20-й летальный исход из-за COVID-19

17.07 / Американская журналистка описала «ощущение чуда» от путешествия по России

13.10 / В ЦНИИ эпидемиологии сочли возможной новую волну COVID в России

22.07 / Полиции Харькова сообщили о захвате заложников

13.10 / Times – Норвегия открыла свою морскую базу для США и НАТО — ради противостояния России

05.11 / Главного фигуранта дела о торговле детьми от суррогатных матерей объявили в розыск

08.08 / В РФ подтвердили 5,2 тыс. новых случаев коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска