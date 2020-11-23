Кто прошел в финал шоу “Танцы со звездами”

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23.11.2020, 10:16, Новости дня

22 ноября в 13-м эфире проекта “Танцы со звездами” на “1+1” ни одна пара не покинула шоу.

За право танцевать в финале шоу “Танцы со звездами” на “1+1” боролись фронтвумен украинской группы The Hardkiss Юлия Санина и экс-участницы “ВИА Гры” Санта Димопулос и Надежда Мейхер.

В отдельных номерах вместе с Саниной и ее партнером Дмитрием Жуком на паркет вышла певица Тина Кароль, с Надеждой Мейхер и Кириллом Васюком – телеведущий Юрий Горбунов, с Сантой Димопулос и Максом Леоновым – певец Олег Винник.

ВИДЕОВидео: Танці з зірками / YouTube

Премьера шоу “Танцы со звездами 7” состоялась 30 августа. Участие в проекте согласились принять 14 звезд украинского шоу-бизнеса. 

Выступления участников оценивают прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар, хореограф Влад Яма и народный артист Украины, лауреат трех международных танцевальных конкурсов, хореограф Григорий Чапкис. В 13-м эфире место приглашенного судьи заняла телеведущая Леся Никитюк. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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