В Австралии покончили с собой девять военнослужащих

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23.11.2020, 10:12, Новости дня

За последние три недели девять военнослужащих покончили с собой в Австралии, передает газета Daily Mail.

Из жизни ушли восемь мужчин и одна женщина. Неизвестно, были ли военнослужащие причастны к преступлениям, описываемым в докладе о нарушениях австралийских солдат, служивших в Афганистане с 2005 по 2016 год, передает РИА «Новости».

Однако специалисты не исключают, что расследование по данному делу могло спровоцировать стресс. «Я думаю, что некоторые сообщения в СМИ изображали всех одной краской и люди забыли о презумпции невиновности – это все вызывало стресс», – сообщил изданию Advertiser консультант по психическому здоровью Нил Уоллас.

Напомним, командующий ВС Австралии Ангус Кэмпбелл извинился перед народом Афганистана за преступления, совершенные австралийскими военными на территории страны в период с 2005 по 2016 год. Доклад о преступлениях основан на показаниях более 400 свидетелей и анализе десятков тысяч документов. В частности, в докладе описывается 39 убийств и два случая неоправданной жестокости, которые произошли не на поле боя. В докладе упоминаются имена 25 действующих и бывших австралийских военных.

Политолог Станислав Ткаченко сказал газете ВЗГЛЯД, что «международное сообщество, включая Комитет по правам человека ООН, не сможет судить военных из великих держав и их союзников».



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