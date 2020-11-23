Объект нефтегазовой госкомпании Saudi Aramco подвергся ракетному удару

23.11.2020, 8:24, Новости дня

Военный представитель йеменских повстанцев из движения «Ансар Алла» (хуситы) Яхья Сариа сообщил о ракетном обстреле распределительной станции нефтегазовой госкомпании Saudi Aramco в саудовском городе Джидда.

«Ракетные войска смогли поразить распределительную станцию Aramco в Джидде с помощью крылатой ракеты Quds 2, которая недавно поступила на вооружение», – передает РИА «Новости» слова представителя вооруженных сил хуситов.

Он заявил, что при ударе пострадали несколько человек. Хуситы посоветовали иностранным компаниям и гражданам, которые работают в Саудовской Аравии, быть внимательными, поскольку подобные операции будут продолжаться. Саудовская Аравия не подтвердила заявление хуситов о ракетном ударе, передает ТАСС.

Напомним, в сентябре 2019 года предприятия саудовской нефтяной компании Saudi Aramco подверглись атаке десяти беспилотников. В частности, нападению подвергся крупнейший в мире нефтеперерабатывающий комплекс вблизи города Абкаик, где проживает много западных специалистов, а также НПЗ в районе Хурайс, в котором располагается второе по величине нефтяное месторождение королевства. После атак на нефтеперерабатывающих заводах вспыхнул сильный пожар. Власти страны утверждают, что огонь локализован, однако, по поступавшим данным, полностью потушить возгорание пока не удается.

По данным Reuters, атаки серьезно повлияли на нефтяную отрасль Саудовской Аравии и привели к снижению добычи нефти на 5 млн баррелей в день – почти половину суточного объема. Ответственность за произошедшее взяли на себя йеменские мятежники из движения «Ансар Аллах» (хуситы).