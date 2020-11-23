 

В полицию Украины поступило более 40 заявлений о нарушениях на местных выборах

23.11.2020, 5:56, Новости дня

Порядка 42 заявлений о нарушениях во втором туре голосования на местных выборах на Украине поступило в Национальную полицию, сообщила пресс-служба ведомства.

«С начала суток в территориальные органы Национальной полиции поступило 42 заявления и сообщения, связанных с нарушениями избирательного процесса. В частности, в Днепропетровской – 16, в Полтавской – 14, в Ровенской – 5, во Львовской – 3, в Донецкой – 2, по одному – в Кировоградской и Николаевской областях. В основном события касались фотографирования избирательного бюллетеня или избирательной документации, фальсификации избирательных документов, подкупа избирателей, незаконной агитации», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

В ведомстве отметили, что для обеспечения правопорядка во время повторного голосования привлечено более 10 тыс. правоохранителей, созданы мобильные резервы спецназовцев, которые будут оперативно реагировать на нарушения общественного порядка.

При этом уточняется, что за прошедшие сутки в полицию поступило более 60 заявлений и сообщений, связанных с нарушениями избирательного процесса. Следственные подразделения начали три уголовных дела.

«В течение «дня тишины», 21 ноября, в территориальные органы Национальной полиции поступило 61 заявление и сообщение, связанные с нарушениями избирательного процесса. Больше всего нарушений выявлено в Днепропетровской (27), Николаевской (9), Львовской (7), Донецкой и Запорожской (по 5) областях. Еще четыре правонарушения выявлены в Черкасской области, по два – в Закарпатской и Полтавской областях и один факт нарушения избирательного процесса установлен в Ровенской области», – добавили в Нацполиции. 



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