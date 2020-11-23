Стало известно о решении перенести запуск спутников «Гонец-М»

23.11.2020, 4:08, Новости дня

Запуск трех спутников связи «Гонец-М», запланированный на 24 ноября, решено перенести, сообщил источник в ракетно-космической отрасли.

Источник ТАСС сообщил, что «24 ноября пуска не будет». По его словам, было принято решении о «сдвиге запуска примерно на 10 дней», так как возникли замечания к ракете – «ее будут разбирать и менять ряд деталей».

Напомним, на прошлой неделе главе Минобороны Сергею Шойгу доложили, что пуск ракеты-носителя «Союз-2» с выводом на орбиту «блока космических аппаратов» состоится 24 ноября. Источник в ракетно-космической отрасли сообщал, что на 24 ноября запланирован запуск ракеты-носителя со спутником связи «Гонец-М». «Гонец» – единственная российская низкоорбитальная система подвижной спутниковой связи, предназначена для глобального обмена информацией с подвижными и стационарными объектами, а также для организации каналов ретрансляции в различных целях.