В Москве установят памятник Кобзону за 52 млн рублей

23.11.2020, 2:12, Новости дня

О намерении московских властей установить в Москве памятник народному артисту СССР и депутату Государственной думы РФ Иосифу Кобзону написала 21 ноября в Facebook депутат совета депутатов муниципального округа Тверской Кетеван Хараидзе.

Финансирование, по ее информации, предполагается за счет бюджета Москвы. На памятник собираются выделить 52 млн руб. ($682 760).

“Решение в любом случае будет зависеть от голосования коллег депутатов 26 ноября… “Я категорический против. Скверы и бульвары Тверского района не могут быть дублерами Новодевичьего кладбища. Эта территория уже и так перегружена монументальным произведением в виде памятника Калашникову”. Это ответ одного из депутатов, хотя и главы профильной комиссии”, – сказано в посте.

Место для установки монумента определили с участием родственников Кобзона, памятник будет размещен в Оружейном переулке, пишет “Эхо Москвы”.

У Кобзона было онкологическое заболевание. В конце июля 2018 года он попал в больницу. 30 августа певец скончался. Его похоронили на Востряковском кладбище в Москве.