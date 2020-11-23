На юге Италии из-за наводнения обрушился мост

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23.11.2020, 1:18, Новости дня

На юге Италии в результате дождей возникли сильные наводнения. Об этом 22 ноября сообщило агентство ANSA.

Дожди охватили Палермо и Кротоне. В результате в Мелиссе (провинция Кротоне) из-за наводнения обрушился мост, пострадавших нет. Служба гражданской защиты объявила оранжевый уровень тревоги в нескольких регионах.

Непогода повлияла на движение транспорта: несколько дорог было перекрыто, поезда некоторое время ехали с задержкой, но вскоре их движение удалось восстановить.

Также из-за непогоды на Липарских островах семь островов архипелага не имеют сообщения с материком.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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