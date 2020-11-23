Российская нейросеть умеет определять фейки

23.11.2020, 1:14, Новости дня

В РФ создан новый сервис, предназначенный для определения фейковых (фальшивых) лиц, изображения которых опубликованы на различных интернет-страницах.

Как сообщает разработчик, точность систем составляет около 90%. Неоросеть создали в компании VIEN, специалисты которой применили для достижения поставленной цели поиск следов технологии deepfake. Напомним, что последняя служит для того, чтобы заменять изображения на фото- и видеокадрах.

Как правило, визуальные изображения авторы публикаций используют как доказательства изложенных фактов, поясняют специалисты. Текст, к которому приложены видеоматериалы, вызывает наибольшее доверие. Многим и невдомек, что представленные видеоролики могут оказаться весьма грубой подделкой.