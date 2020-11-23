 

Российская нейросеть умеет определять фейки

23.11.2020, 1:14, Новости дня

В РФ создан новый сервис, предназначенный для определения фейковых (фальшивых) лиц, изображения которых опубликованы на различных интернет-страницах.

Как сообщает разработчик, точность систем составляет около 90%. Неоросеть создали в компании VIEN, специалисты которой применили для достижения поставленной цели поиск следов технологии deepfake.  Напомним, что последняя служит для того, чтобы заменять изображения на фото- и видеокадрах.

Как правило, визуальные изображения авторы публикаций используют как доказательства изложенных фактов, поясняют специалисты. Текст, к которому приложены видеоматериалы, вызывает наибольшее доверие. Многим и невдомек, что представленные видеоролики могут оказаться весьма грубой подделкой.



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.10 / В Киргизии отвергли возможность отставки Жээнбекова с поста президента

23.07 / Мишустин рассказал о выздоровлении от коронавируса

03.08 / Стало известно о серьезной болезни почетного папы Бенедикта XVI

11.10 / Эксперты напомнили несколько интересных фактов о Bluetooth

03.10 / Происшествия: Побережье Камчатки отравил смертельный химикат

29.07 / Новый кроссовер Kia Sportage впервые выехал на дорожные тесты

11.08 / Сведловский адвокат похвасталась фальшивой грамотой заксобрания

18.10 / Экс-глава СБУ заявил об украинской «империи» до Владивостока

15.07 / Песков признал, что Кремль “располагает определенным влиянием” на боевиков “ЛДНР”

02.09 / “Шерочка с Машерочкой”. Фотожабы на то, как Медведчук и Кива позировали в Раде с флагом Беларуси

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска