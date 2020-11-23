 

Операционная система Windows отмечает 35-летие

23.11.2020, 1:14, Новости дня

Этими днями легендарная операционка Windows отмечает свой 35-летний юбилей. Напомним, что впервые она вышла в свет 20 ноября 1985 года. Когда на рынке появилась Windows 1.0, одни из отечественных пользователей еще даже не родились, другие были слишком малы, а третьи жили за «железным занавесом», не помышляя когда-либо воспользоваться западными технологиями.

Сегодня же Windows вошла почти в каждый российский дом. А во всем мире операционной системой в разных версиях пользуется около миллиарда человек.

Кстати, 35 лет назад никто также не знал о существовании некоего Билла Гейтса. Свои миллиарды он заработает гораздо позже. А в ноябре 1985 года он был всего лишь одним из молодых основателей также никому неизвестной компании Microsoft.



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