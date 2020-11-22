В Николаеве повредили автомобиль наблюдателей КИУ

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22.11.2020, 23:30, Новости дня

В Николаеве наблюдателям мобильной группы Комитета избирателей Украины повредили автомобиль. Об этом пресс-служба КИУ сообщила 22 ноября в Facebook.

Инцидент произошел возле избирательных участков №840742, №840743.

“Пока представители КИУ находились на избирательном участке, неизвестные лица повредили автомобиль: спустили шины и погнули диски. Мобильная группа осуществляет ремонт автомобиля”, – сказано в посте.

Представители КИУ связывают инцидент со своей деятельностью по наблюдению за выборами, подчеркнули в пресс-службе.

https://www.facebook.com/cvu.ngo/posts/4666830600025326

Местные выборы по всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, прошли 25 октября. Граждане Украины избирали городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые прошли согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками. По информации Центризбиркома, явка избирателей в первом туре составила 36,88%.

22 ноября в ряде городов Украины проходит повторное голосование на местных выборах. Мэров, в частности, выбирают в Днепре, Никополе (Днепропетровская область), Славянске (Донецкая область), Ужгороде, Бердянске (Запорожская область), Дрогобыче (Львовская область), Львове, Николаеве, Полтаве, Ровно и Черкассах.

В Николаеве на выборах мэра побеждает действующий городской голова Александр Сенкевич, об этом свидетельствуют данные экзит-полла, проведенного изданием “НикВести”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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