Средняя явка на повторном голосовании 22 ноября составляет 29,53% – ЦИК Украины

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22.11.2020, 23:30, Новости дня

Средняя явка на повторном голосовании на местных выборах 22 ноября по Украине составила 29,53%. Об этом сообщила пресс-служба Центризбиркома Украины.

По состоянию на 20.00 явка в городах составила:

Днепр – 23,93%;
Никополь – 24,2%;
Славянск – 32,4%;
Ужгород – 27,94%;
Бердянск – 39,23%;
Львов – 38,94%;
Дрогобыч – 30,21%;
Николаев – 28,4%;
Полтава – 25,52%;
Ровно – 30,35%;
Черкассы – 26,02%.

По состоянию на 13.00 22 ноября явка на выборах в 11 украинских городах составляла 12,7%.

Местные выборы по всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, прошли 25 октября. Граждане Украины избирали городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые прошли согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками. По информации Центризбиркома, явка избирателей в первом туре составила 36,88%.

22 ноября в ряде городов Украины прошло повторное голосование на местных выборах. Мэров, в частности, выбирали в Днепре, Никополе (Днепропетровская область), Славянске (Донецкая область), Ужгороде, Бердянске (Запорожская область), Дрогобыче (Львовская область), Львове, Николаеве, Полтаве, Ровно и Черкассах.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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