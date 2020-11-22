Полиция зарегистрировала 407 нарушений в день выборов. Больше всего – в Днепропетровской области

22.11.2020, 23:30, Новости дня

В день голосования на втором туре местных выборов, которые состоялись в Украине 22 ноября, правоохранители зафиксировали 407 нарушений избирательного процесса. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

Начато 11 уголовных производств, составлено 10 административных протоколов. Больше всего нарушений зарегистрировано в Днепропетровской области – 206, во Львовской – 46, Полтавской – 41, в Ровенской – 34, в Николаевской – 26, в Донецкой – 15, в Запорожской – 14, в Закарпатской – 12, в Черкасской – 11 и два нарушения в Кировоградской области.

Нарушения касались фотографирования избирательного бюллетеня или избирательной документации (177), незаконной агитации (36), подкупа избирателей (20) конфликта (13), уничтожения или порчи бюллетеня или избирательной документации (12), фальсификации избирательных документов (8), незаконного опроса (4), конфликтов между членами избирательных комиссий (3), попытки или вынесения бюллетеня (3).

Инфографика: npu.gov.ua

Местные выборы по всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, прошли 25 октября. Граждане Украины избирали городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые прошли согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками. По информации Центризбиркома, явка избирателей в первом туре составила 36,88%.

22 ноября в ряде городов Украины проходит повторное голосование на местных выборах. Мэров, в частности, выбирают в Днепре, Никополе (Днепропетровская область), Славянске (Донецкая область), Ужгороде, Бердянске (Запорожская область), Дрогобыче (Львовская область), Львове, Николаеве, Полтаве, Ровно и Черкассах.