В РФ разработан новый способ получения наночастиц оксида никеля

22.11.2020, 23:26, Новости дня

Отечественные ученые разработали новый способ получения антиферромагнитных наночастиц, сообщают представители Российского научного фонда, которые поддержал исследователей своим грантом.

Предложенный российскими специалистами метод наиболее эффективный, отмечают эксперты. При помощи получаемого материала моно будет создавать более современные устройства для компьютерной техники и других приборов электроники, которые позволят оставить позади конкурентов из-за рубежа.

Прежде всего, речь идет об устройствах, предназначенных для считывания сигналов и записи файлов. Наночастицы очень малы, их размеры измеряются в миллиардных долях метра, напоминают ученые. Поэтому они позволяют создавать технические приспособления с уникальными возможностями.