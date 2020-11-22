Искусственный интеллект научили предупреждать конфликты в переписке

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22.11.2020, 23:26, Новости дня

Нетерпимость и недопонимание часто ведут к конфликтам в интернет-чатах, отмечают эксперты. Участники российской платформы НТИ решили устранить данный недостаток во время общения в мессенджерах и на других ресурсах онлайн-пространства.

Искусственный интеллект обучили быстро выявлять основные признаки назревающего конфликта. Речь идет о создании так называемого детектора конфликтов, который в определенных ситуациях будет предупреждать общающихся в онлайн-режиме людей о риске перехода на жесткие формы общения.

Участникам чатов и форумов будет предложено снизить градус. Если же вы случайно напишете сообщение, в котором появятся неоднозначные фразы, чат-бот порекомендует перефразировать их, чтобы не допустить недопонимания с другой стороны.



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