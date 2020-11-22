Белоруссия решила ввести санкции против руководства ЕС

22.11.2020, 22:44, Новости дня

Минск введет ответные санкции против руководства ЕС и ряда стран Европы, сообщил глава МИД Белоруссии Владимир Макей.

Макей сообщил, что на совещании по внешней политике, которое провел президент Белоруссии Александр Лукашенко, «обсуждались ответные меры в связи с теми шагами, которые были предприняты европейскими партнерами где-то неделю назад». В ответ на «дополнительные санкции» со стороны ЕС Минск «вынужден был констатировать», что Белоруссия «также расширит санкционные персональные списки». Санкции введут против «представителей руководства Европейского союза, руководства ряда европейских государств», передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Беларусь 1».

Министр иностранных дел республики отметил, что ЕС «и отдельные страны пытаются критиковать» Белоруссию «по вопросам прав человека, по вопросам демократии». По словам главы МИДа, «все это абсолютно искусственно политизировано». Минск «не видит смысла дальше продолжать» с ЕС «диалог по правам человека». Переговоры в этой сфере решено «приостановить», пока в Европе не откажутся от нынешней «политики Европейского банка реконструкции и развития и Европейского инвестиционного банка», заморозивших программы сотрудничества с Белоруссией, передает ТАСС.

Макей, комментируя призывы со стороны белорусской оппозиции к «экономическим санкциям» Запада против Минска, заявил: «Это большая опасность для государственности Беларуси в целом. И если кто-то думает, что это принесет благо, то он глубоко ошибается». Минск собирается «разговаривать с западными партнерами в этом плане». Макей полагает, что «там существует больше понимания относительно того, стоит ли идти на подобные меры – на введение экономических санкций». По его словам, Минск «найдет, чем ответить», тем, кто «хочет пожара в этом регионе», «и вот тогда уже жарко будет и вокруг» Белоруссии.

Как сообщил Макей, «революция принесет лишь хаос и анархию», которые «погубят и государство, и общество», стране в таком случае «придется действительно начинать с нуля». Он признал, что в Белоруссии не «все идеально», перемены нужны, но не «путем революции, уличного давления, шантажа, угроз», ведь «революция – это всегда смерть, кровь и слезы».

«И мы это видим сейчас – к чему призывают эти революционеры: «Давай убивать этих, давай заклеймим позором этих карателей» и так далее. Хорошо, заклеймили позором. А вы про государство, которое должно выстоять в этой турбулентной ситуации, думаете? Вы про народ думаете или считаете, что революция несет лишь благо?» – сообщил он.

В четверг министры иностранных дел Евросоюза одобрили работу над новым списком санкций против Белоруссии. Также глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС больше не переведет властям Белоруссии «ни единого евро», все деньги теперь будут передавать неправительственным организациям в республике. В пятницу санкционный список против Белоруссии расширили Латвия, Литва и Эстония.

Напомним, Еврокомиссия внесла предложение о введении режима санкций за нарушения прав человека в любой стране мира. Вместе с тем ЕС расширил санкции против Белоруссии, включив в санкционный список президента республики Александра Лукашенко, а также его сына и помощника по нацбезопасности Виктора Лукашенко и 13 других чиновников. МИД Белоруссии заявил, что расширение списка не останется без ответа. Белоруссия ввела санкции против ЕС