 

Второй тур голосования на местных выборах завершился на Украине

22.11.2020, 22:44, Новости дня

В ряде регионов Украины состоялся второй тур выборов депутатов сельских, поселковых советов и мэров городов, сообщают информационные агентства.

Избирательные участки закрылись. Мэров выбирают во Львове, Бердянске, Днепре (Днепропетровске), Дрогобыче, Полтаве, Николаеве, Славянске, Никополе, Ровно, Ужгороде, Черкассах. Также состоялось повторное голосование на выборах депутатов 47 местных советов в территориальных общинах с количеством избирателей до 10 тыс. в 15 регионах, передает ТАСС.

Как информирует гражданская сеть «Опора», явка по состоянию на 20.00 (21.00 мск) составила 29,23% (25 октября по всей Украине явка составила 35,9%), передает РИА «Новости». Наблюдатели, по их словам, не зафиксировали нарушений, способных повлиять на результаты голосования. Как свидетельствуют данные экзитполов, действующие мэры Львова, Днепра, Черкасс и Славянска – Андрей Садовой, Борис Филатов, Анатолий Бондаренко и Вадим Лях – лидируют во втором туре. При этом в Николаеве действующий мэр Александр Сенкевич проигрывает кандидату от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Владиславу Чайке.

Напомним, первый тур выборов состоялся в октябре и закончился для президента Украины Владимира Зеленского и его партии «Слуга народа» колоссальным поражением. Партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» впервые вошла в Киевский городской совет. Как свидетельствуют опросы, «Оппозиционная платформа – За жизнь» стала самой популярной партией среди украинцев.



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