 

В Москве за сутки скончался 71 пациент с коронавирусом

22.11.2020, 22:44, Новости дня

За сутки в Москве умер 71 вирус-положительный пациент, сообщил оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Как передает ТАСС, у них «подтвержден диагноз «пневмония». Общее число скончавшихся вирус-положительных пациентов – 8379 человек. Накануне скончались 75 пациентов с положительным результатом теста на коронавирус.

Напомним, жителям Москвы начнут отправлять смс-оповещения с результатами теста на коронавирусную инфекцию. Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что эпидемиологическая ситуация в Москве остается контролируемой и управляемой. Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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