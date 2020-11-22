 

В Ровно во втором туре выборов мэра лидирует Шакирзян – экзит-полл SOCIS

22.11.2020, 22:36, Новости дня

Во втором туре выборов мэра Ровно лидирует кандидат от партии “Рівне разом” Виктор Шакирзян. Об этом свидетельствуют данные экзит-полла компании SOCIS по состоянию на 19.30 22 ноября.

Шакирзян набирает 50,94% голосов, а его конкурент от партии “Европейская солидарность” Александр Третяк – 45,03%.

В ходе исследования было опрошено 1914 избирателей на 30 участках.

В первом туре выборов 25 ноября Шакирзян набрал 19,84% голосов, а Третяк – 16,93%. Действующий мэр города Владимир Хомко не баллотировался на новый срок.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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