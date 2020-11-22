В Славянске во втором туре побеждает Лях – экзит-полл Research & Branding Group

22.11.2020, 22:36, Новости дня

В Славянске Донецкой области во втором туре выборов мэра побеждает действующий городской голова, кандидат от Оппозиционного блока Вадим Лях. Об этом свидетельствуют данные экзит-полла компании Research & Branding Group, опубликованные в Facebook.

В опросе приняли участие 4619 респондентов на 54 избирательных участках.

“Действующий мэр Славянска Лях Вадим Михайлович получил 58,8% голосов избирателей. Его оппонент [кандидат от “Оппозиционной платформы – За жизнь”] Придворов Павел Анатольевич – 41,2%”, – сказано в посте.

https://www.facebook.com/researchbrandingroup/posts/3433883666649039

25 октября по всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, прошли местные выборы. Граждане Украины избирали городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые прошли согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками. По информации Центризбиркома, явка составила 36,88%.

47-летний Лях был избран мэром Славянска в 2015 году от Оппозиционного блока.