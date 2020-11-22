 

Обнаружены древние массовые захоронения викингов

22.11.2020, 22:32, Новости дня

Как сообщают члены нескольких археологических экспедиций, использование в работе такого прибора, как георадар, позволяет быстро находить древние захоронения.

В частности, благодаря ему недавно было обнаружено очень крупное массовое захоронение викингов на юге Норвегии. По предварительным данным, кладбищу уже более тысячи лет. Кроме того, георадар помог найти уже не один курган древних времен.

Теперь понятно, где именно нужно вести раскопки, можно составлять детальные планы работ и требовать финансирования, говорят исследователи. Они надеются в ближайшем будущем сделать множество исторических и археологических открытий, касающихся организации жизни древних племен, их обычаев и верований.



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