Глава Кизлярского ОВД в Дагестане задержан по подозрению в организации убийства

22.11.2020, 21:50, Новости дня

Следователи задержали начальника отдела МВД РФ по Кизлярскому району Дагестана, который подозревается в пособничестве терроризму и организации убийства, сообщили в правоохранительных органах региона.

«Он задержан сотрудниками Главного следственного управления СК России. Подозревается в ряде преступлений, в том числе пособничестве терроризму, организации убийства», – передает источник ТАСС.

Ранее в понедельник источник в правоохранительных органах сообщил, что в Дагестане ликвидированы двое обстрелявших машину полиции неизвестных.