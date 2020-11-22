Глава Кизлярского ОВД в Дагестане задержан по подозрению в организации убийства
22.11.2020, 21:50, Новости дня
Следователи задержали начальника отдела МВД РФ по Кизлярскому району Дагестана, который подозревается в пособничестве терроризму и организации убийства, сообщили в правоохранительных органах региона.
«Он задержан сотрудниками Главного следственного управления СК России. Подозревается в ряде преступлений, в том числе пособничестве терроризму, организации убийства», – передает источник ТАСС.
Ранее в понедельник источник в правоохранительных органах сообщил, что в Дагестане ликвидированы двое обстрелявших машину полиции неизвестных.
Последнее из рубрики: Новости дня
Смотреть комментарии ✎ Комментариев нет