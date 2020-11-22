 

В Днепре во втором туре побеждает Филатов – экзит-полл SOCIS

22.11.2020, 21:42, Новости дня

В Днепре во втором туре выборов мэра побеждает действующий городской голова, кандидат от партии “Пропозиція” Борис Филатов. Об этом свидетельствуют данные экзит-полла компании SOCIS по состоянию на 19.30.

По данным экзит-полла, за Филатова проголосовало 78,75% избирателей, а за его конкурента от партии “Громадська сила” Загида Краснова – 18,25%.

Было опрошено 3398 респондентов на 60 участках, ожидаемая предельная погрешность – 1,21%. 

25 октября по всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, прошли местные выборы. Граждане Украины избирали городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые прошли согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками. По информации Центризбиркома, явка составила 36,88%.

В первом туре Филатов набрал 46,41% голосов, а Краснов – 13,15%.

Филатов был избран мэром Днепра в 2015 году.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.11 / Амаяк Акопян назвал размер своей пенсии

28.10 / В Москве за сутки умерли 66 пациентов с коронавирусом

29.06 / Коронавирус за сутки выявили у 45 киевлян

02.07 / Комаровский развеял миф о восстановлении зрения черникой

23.08 / Режим КТО введен в селе Троицкое в Ингушетии

27.06 / В Подмосковье ожидается гроза с сильным ветром

12.10 / Пашинян назвал Турцию «подстрекателем» в конфликте в Карабахе

21.08 / Добровинский нашел несоответствия в показаниях свидетеля по делу Ефремова

28.07 / Вакцину «Вектора» получил первый доброволец

24.08 / Белоруссия отпустила последнего задержанного в ходе протестов россиянина

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска