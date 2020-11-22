В Днепре во втором туре побеждает Филатов – экзит-полл SOCIS

22.11.2020, 21:42, Новости дня

В Днепре во втором туре выборов мэра побеждает действующий городской голова, кандидат от партии “Пропозиція” Борис Филатов. Об этом свидетельствуют данные экзит-полла компании SOCIS по состоянию на 19.30.

По данным экзит-полла, за Филатова проголосовало 78,75% избирателей, а за его конкурента от партии “Громадська сила” Загида Краснова – 18,25%.

Было опрошено 3398 респондентов на 60 участках, ожидаемая предельная погрешность – 1,21%.

25 октября по всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, прошли местные выборы. Граждане Украины избирали городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые прошли согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками. По информации Центризбиркома, явка составила 36,88%.

В первом туре Филатов набрал 46,41% голосов, а Краснов – 13,15%.

Филатов был избран мэром Днепра в 2015 году.