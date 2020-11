США официально вышли из Договора по открытому небу

22.11.2020, 19:54, Новости дня

Решение о выходе США из Договора по открытому небу вступило в силу 22 ноября. Об этом сообщила пресс-служба Госдепартамента США.

В ведомстве напомнили, что о решении выйти из договора США уведомили его подписантов 22 мая.

“По прошествии шести месяцев выход США вступил в силу […], и Соединенные Штаты больше не являются государством – участником Договора по открытому небу”, – говорится в сообщении.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил в Twitter, что благодаря этому Америка теперь будет “в большей безопасности, поскольку Россия по-прежнему не выполняет свои обязательства”.

Today, pursuant to earlier notice provided, the United States withdrawal from the Treaty on Open Skies is now effective. America is more secure because of it, as Russia remains in non-compliance with its obligations.

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) November 22, 2020

Договор по открытому небу заключили в 1992 году в Хельсинки. Он позволял странам-подписантам проводить невооруженные наблюдательные полеты над территориями друг друга.

21 мая президент США Дональд Трамп подтвердил, что через шесть месяцев США выйдут из Договора по открытому небу из-за того, что Россия постоянно нарушает его. Как заявил Помпео, РФ превратила соглашение в “инструмент запугивания и угроз”. В частности, Москва отказала в доступе к наблюдению за границей с Грузией и в полетах над Калининградской областью, где, по ряду сведений, разворачиваются новые ракеты с ядерными боеголовками.

Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявлял, что в Москве смеются над аргументами США, которыми эта страна обосновывает свой выход из Договора по открытому небу. Он говорил, что сейчас нет перспектив заключения нового договора.