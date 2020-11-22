 

В Великобритании могут ввести “COVID-паспорта” – СМИ

22.11.2020, 19:04, Новости дня

В Великобритании рассматривают возможность введения специальных “COVID-паспортов”. Об этом пишет The Sunday Times со ссылкой на источник в правительстве.

Ожидается, что 23 ноября премьер-министр страны предложит парламенту ряд новых ограничений для борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19. Среди разрабатываемых мер – “COVID-паспорта” для тех, кто получит прививку от коронавируса. Их обладатели получат больше свободы в условиях пандемии.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в мире по состоянию на 22 ноября COVID-19 в Великобритании подтвердили у 1,497 млн человек, 54,7 тыс. человек умерли.

На сегодняшний день, по данным ВОЗ (.pdf), в мире проходят испытания 48 вакцин-кандидатов против коронавируса, ни одна из них пока не одобрена. Среди кандидатов – вакцины BNT162b2 и mRNA-1273. Первую разработала американская фармацевтическая компания Pfizer совместно с немецкой биотехнологической компанией BioNTech. По информации разработчиков, ее эффективность составляет 95%. Вторую вакцину испытывает американская компания Moderna. Как сообщили в компании, препарат показал эффективность 94,5%.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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