 

В Якутии запретили продажу антисептика для рук после смерти семи человек

22.11.2020, 19:04, Новости дня

19 ноября в Республике Саха (Якутия) РФ зарегистрировали девять случаев отравления антисептиком для рук. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора Якутии.

По информации ведомства, жители села Томтор купили пятилитровую канистру спиртосодержащего вещества “Кожный антисептик для обработки рук” и выпили его. Семь человек после этого скончались.

“Количественный химический анализ установил содержание метанола 69%. Метиловый спирт может вызвать острые отравления со смертельным исходом при ингаляции, заглатывании; раздражает слизистые оболочки верхних дыхательных путей, глаз. При приеме внутрь смертельная доза метанола для человека равна 30 г, тяжелое отравление, сопровождающееся слепотой, может быть вызвано 5–10 г вещества”, – сообщил Роспотребнадзор 20 ноября.

21 ноября Роспотребнадзор ввел запрет на продажу антисептика на основе метанола, соответствующее постановление подписал главный санврач Якутии.

В документе сказано, что антисептик для рук производства ИП Калинина Свердловской области необходимо снять с реализации.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение инфекции, в России на 22 ноября зарегистрировано почти 2,07 млн случаев COVID-19, более 35 тыс. человек умерли, выздоровело 1,582 млн.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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