В Англии со 2 декабря снимут локдаун, но введут жесткие ограничения

22.11.2020, 19:04, Новости дня

В Англии со 2 декабря планируют прекратить локдаун и перейти к многоуровневой системе мер против коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-службу британского правительства.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обсудит систему мер с министрами и представит ее 23 ноября парламенту.

По словам пресс-секретаря Джонсона, он и его советники уверены, что вирус еще представляет угрозу и без региональных ограничений он может снова быстро выйти из-под контроля. Это может поставить под угрозу прогресс и снова увеличить нагрузку на систему здравоохранения, уверены в офисе премьера.

В рамках многоуровневой системы в ряде районов Англии планируют ввести более жесткие ограничения, чем те, которые действовали до локдауна.

В план, который Джонсон представит 23 ноября, будут включены детали ограничений на рождественские праздники.

Как пишет The Sunday Times, Джонсон намерен представить план, согласно которому возвращение к “нормальной жизни” может произойти до Пасхи, но до этого, за исключением Рождества, будут действовать строгие ограничения.

С 5 ноября в Англии действует локдаун. Он предусматривает минимизацию контактов между людьми с целью снятия нагрузки с национальной системы здравоохранения, закрытие ряда предприятий и заведений. В правительстве подчеркивали, что после 2 декабря его не намерены продлевать.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в мире по состоянию на 22 ноября COVID-19 в Великобритании подтвердили у 1,497 млн человек, 54,7 тыс. человек умерли.