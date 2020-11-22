 

В Англии со 2 декабря снимут локдаун, но введут жесткие ограничения

22.11.2020, 19:04, Новости дня

В Англии со 2 декабря планируют прекратить локдаун и перейти к многоуровневой системе мер против коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-службу британского правительства.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обсудит систему мер с министрами и представит ее 23 ноября парламенту.

По словам пресс-секретаря Джонсона, он и его советники уверены, что вирус еще представляет угрозу и без региональных ограничений он может снова быстро выйти из-под контроля. Это может поставить под угрозу прогресс и снова увеличить нагрузку на систему здравоохранения, уверены в офисе премьера.

В рамках многоуровневой системы в ряде районов Англии планируют ввести более жесткие ограничения, чем те, которые действовали до локдауна.

В план, который Джонсон представит 23 ноября, будут включены детали ограничений на рождественские праздники.

Как пишет The Sunday Times, Джонсон намерен представить план, согласно которому возвращение к “нормальной жизни” может произойти до Пасхи, но до этого, за исключением Рождества, будут действовать строгие ограничения.

С 5 ноября в Англии действует локдаун. Он предусматривает минимизацию контактов между людьми с целью снятия нагрузки с национальной системы здравоохранения, закрытие ряда предприятий и заведений. В правительстве подчеркивали, что после 2 декабря его не намерены продлевать.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в мире по состоянию на 22 ноября COVID-19 в Великобритании подтвердили у 1,497 млн человек, 54,7 тыс. человек умерли.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.07 / Юрченко ушел с поста президента Всероссийской федерации легкой атлетики

30.09 / Длинные каникулы у школьников в Москве вызвали всплеск спроса на турпоездки

16.11 / Бросавших шелуху от семечек в Вечный огонь солдат наказали в Волгограде

18.07 / В мире: В разгар конфликта с Азербайджаном Армения демонстративно пакостит России

28.06 / Ученые заявили, что вред для здоровья от коронавируса гораздо больше, чем считали раньше

30.06 / Адвокат заявил о проблемах с сердцем у Ефремова

02.08 / Медведчук с женой пересекли границу оккупированного Крыма – СМИ

17.07 / Французам придётся носить маски в общественных местах

29.07 / Twitter удалил пост Трампа о том, что есть лекарство от COVID-19

04.09 / “Ситуация могла быть спровоцирована диетой, алкоголем, стрессом или солнцем”. Главный омский токсиколог отрицает отравление Навального

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска