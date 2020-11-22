 

Повторные выборы мэров в Украине. Полиция зафиксировала нарушения во Львове и Ужгороде

22.11.2020, 17:16, Новости дня

Во Львове и Ужгороде полицейские зафиксировали нарушения в ходе второго тура местных выборов. Открыты уголовные производства, рассказали в пресс-службе Национальной полиции Украины 22 ноября.

Правоохранители во Львове установили, что отдельные члены участковой избирательной комиссии подписали протокол о подсчете голосов избирателей до завершения волеизъявления граждан, подсчета голосов и окончательного заполнения протокола.

Следователи Лычаковского отдела полиции открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 158-3 Уголовного кодекса Украины, ее санкция предусматривает лишение свободы на срок от семи до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок пять лет.

В Ужгороде в полицию позвонил наблюдатель и сообщил о нарушениях избирательного законодательства. Работники следственно-оперативной группы выяснили, что член комиссии выдала бюллетень для голосования избирателю, который не дал необходимых документов.

По этому факту в полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 158-1 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.

По состоянию на 13.00 22 ноября явка на выборах городских голов в 11 украинских городах составляла 12,70%.

Самая большая явка была в Славянске Донецкой области – 18,14%. Там местная общественная организация запустила розыгрыш iPhone 12 среди тех, кто сфотографируется возле избирательной урны.

В Украине 22 ноября проходит повторное голосование на местных выборах. Мэров, в частности, выбирают в Днепре, Никополе (Днепропетровская область), Славянске (Донецкая область), Ужгороде, Бердянске (Запорожская область), Дрогобыче (Львовская область), Львове, Николаеве, Полтаве, Ровно и Черкассах.

Местные выборы по всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, прошли 25 октября. Граждане Украины избирали городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые прошли согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками.

По информации Центризбиркома, явка избирателей в первом туре составила 36,88%, во втором – 24%.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.06 / Большинство жителей Токио выступили против проведения Олимпиады в 2021 году

19.10 / Маленькие губы, небольшой рост и кривые пальцы. Jerry Heil рассказала, какой ее видят близкие

03.07 / CNN – Ким Чен Ын сообщил о «блестящем успехе» в борьбе с пандемией — но посоветовал не расслабляться

23.07 / Лукашенко призвал выслать из Беларуси журналистов иностранных СМИ

07.11 / Телеведущий Колтовой погиб при крушении самолета в Подмосковье

27.07 / Число жертв коронавируса в мире приближается к 650 тысячам

03.10 / Кто виноват в смерти журналистки Ирины Славиной?

25.09 / Летчики МиГ-21 сербского ВВС погибли в результате крушения

04.07 / Причиной землетрясения могут быть мощные тайфуны

03.11 / Французские ученые изучили реакцию мозга на прослушивание любимой музыки

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска