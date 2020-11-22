 

В ДТП во Львовской области пострадало четверо детей от двух до 14 лет

22.11.2020, 17:16, Новости дня

В ДТП во Львовской области пострадало четверо детей. Об этом 22 ноября сообщила пресс-служба областной полиции.

Авария произошла около 9.30 21 ноября в Николаевском районе. Столкнулись авто Daewoo Lanos, которым управлял 48-летний житель Нового Роздола, и ВАЗ-2107, который вел 22-летний житель этого города.

Пострадали дети в возрасте двух, 10, 11 и 14 лет, которые ехали в Daewoo Lanos.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности дорожного движения). Санкция статьи предусматривает до трех лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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