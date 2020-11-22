 

Силовики задержали более ста человек на акциях протеста в Белоруссии

22.11.2020, 16:50, Новости дня

Число участников акций протеста в Белоруссии, задержанных в воскресенье правоохранительными органами, превысило 100 человек.

По состоянию на 16.44 мск задержанными числятся 134 человека. Большинство из них были взяты под стражу в Минске, нескольких человек задержали в Боровлянах и Ляховичах, пишет правозащитный портал «Весна».

В воскресенье в Минске проходит очередная акция оппозиции. Митингующие собрались в своих дворах, а после выдвинулись к районным точкам сбора. Затем оппозиционеры прошли совместным маршем в центр столицы.

Ранее сообщалось о применении силовиками светошумовых гранат в районе Каменной Горке в Минске.



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