В РФ оценили перспективы Трампа «перевернуть» исход выборов в США

22.11.2020, 14:08, Новости дня

«Если Трампу с помощью судов удастся получить большинство голосов выборщиков в трех колеблющихся штатах – мы наверняка увидим попытку уличной революции со стороны Демократической партии», – сообщил газете ВЗГЛЯД политолог-американист Малек Дудаков. Так он прокомментировал решение штаба Дональда Трампа подать иск в Верховный суд о нарушениях на выборах.

«Мы понимаем, что сейчас у Трампа есть 232 голоса выборщиков. Даже если он выиграет Пенсильванию – получится 252 голоса. Далее ему нужен еще один колеблющийся штат – это либо Джорджия, либо Мичиган: там можно получить 16 голосов выборщиков. Тогда у Трампа будет 268 голосов. Но и этого мало, нужен еще один штат сверху – Висконсин или Невада», – отметил политолог-американист Малек Дудаков.

«Что касается перспектив команды Трампа в Верховном суде, здесь есть неплохие шансы из-за того, что большинство судей – консерваторы, причем трое из них назначены действующим президентом. Именно они будут заведовать делами в колеблющихся штатах: Висконсине, Мичигане, Пенсильвании и Джорджии. Возможно, Трампу удастся изменить итоги выборов хотя бы в двух штатах, небольшие шансы на это есть», – добавил эксперт.

«Что касается реакции Демпартии, то если Трамп одержит победу хотя бы в одном из штатов – это их сильно напугает и вызовет истерику. Если Трампу удастся «перевернуть» итоги выборов в двух штатах – мы увидим повтор акций в стиле BLM. Ну а если Трампу удастся получить большинство голосов выборщиков в трех штатах – мы наверняка увидим попытку уличной революции. Демократы просто назовут Трампа диктатором и призовут к свержению власти», – прогнозирует Дудаков.

Ранее в субботу суд в Пенсильвании отклонил иск избирательного штаба Дональда Трампа о признании недействительными поданных по почте бюллетеней в ходе проведения в США президентских выборов. Судья Мэттью Брэнн счел, что иск штаба Трампа содержит «надуманные, несостоятельные юридические доводы и спекулятивные обвинения».

По мнению Джо Байдена, решение суда в Пенсильвании отклонить очередной иск Трампа продемонстрировало, что страна больше не потерпит попыток переломить исход выборов.

Между тем адвокат Трампа Руди Джулиани сообщил, что в связи с отклонением иска в Пенсильвании штаб действующего президента планирует дойти с апелляцией до Верховного суда.

«Хотя мы полностью не согласны с этим решением, мы благодарны назначенному бывшим президентом-демократом Бараком Обамой судье за то, что он вынес решение быстро, а не стал просто затягивать время», – отметил Джулиани.

В свою очередь Трамп заявил о достаточности доказательств фальсификации выборов в США.

«Почему Байден формирует кабинет, когда мои следователи обнаружили сотни тысяч фальшивых голосов, что достаточно для того, чтобы перевернуть итоги голосования, по крайней мере, в четырех штатах, что, в свою очередь, более чем достаточно для победы на выборах? Надеюсь, суды и/или законодательные органы будут иметь мужество сделать то, что должно быть сделано для поддержания целостности наших выборов и самих Соединенных Штатов Америки. Весь мир смотрит на нас!» – написал Трамп в своем Twitter.

Напомним, 7 ноября крупнейшие СМИ в США объявили о победе Байдена на выборах, сам он провозгласил себя «избранным руководителем» страны. Трамп подчеркивал, что выборы «еще не закончились», а Байден официально не утвержден победителем ни в одном из штатов. Также он обвинил СМИ США в попытке назначить победителя на американских выборах.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась в попытках сделать из Байдена президента с помощью поздравлений.