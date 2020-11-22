 

Путин назвал авторов текста соглашения по Карабаху

22.11.2020, 14:08, Новости дня

Над текстом соглашения о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе работали лидеры всех трех стран, его подписавших – России, Азербайджана и Армении, сообщил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

«Что касается самого текста, то мы делали это втроем – я, естественно, президент [Азербайджана Ильхам] Алиев и премьер [Армении Никол] Пашинян», – передает слова российского лидера ТАСС.  Путин подчеркнул, что «по-другому было невозможно».

Глава государства пояснил, что по сути это были договоренности между двумя сторонами – Азербайджаном и Арменией, а «Россия выполняла только роль посредника и брала на себя по этому документу обязанности осуществить мирное разведение сторон». «Что мы сейчас и делаем. (…) Поэтому авторами [совместного заявления], безусловно, являются три стороны», – сказал Путин.

Он также прокомментировал свои слова о том, что он «сам писал» документ, о чем говорилось в программе «Москва. Кремль. Путин». Президент объяснил, что в том эпизоде имелась в виду не трехсторонняя договоренность, а заявление, которое он сделал после подписания.

Война в Нагорном Карабахе официально остановлена. РФ выступила гарантом безопасности региона и ввела туда миротворческие войска. Президент Владимир Путин рассказывал, что договоренность по Нагорному Карабаху оформили за один день, при этом борьба шла с обеих сторон практически «за каждую запятую». Он напомнил, что по международному праву Нагорный Карабах всегда был неотъемлемой частью Азербайджана, а Армения не признала независимость и суверенитет Нагорного Карабаха. Российский лидер подчеркивал, что прекращение боевых действий было в интересах как азербайджанского, так и армянского народов. Сообщалось, что процесс обмена телами погибших во время боевых действий в Карабахе начат при координации российской миротворческой миссии.



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.06 / Соратник Навального удалил «фейковые» посты о голосовании

04.09 / Сердцебиение под руинами. Спасатели надеются найти выжившего через месяц после взрыва в порту Бейрута

10.11 / “Невероятно болезненно для меня и нашего народа”. Пашинян заявил, что подписал с Азербайджаном заявление о прекращении войны в Карабахе

05.10 / Рядом с Токио произошло землетрясение

28.06 / Зеленский: В Украине уровень антисемитизма очень низкий

07.09 / Daily Mail – в британском университете попала под запрет борьба с ожирением

27.08 / Британия может вдвое сократить число закупаемых у США истребителей F-35

28.07 / Генпрокурор США во вторник отвечает на вопросы конгрессменов

11.11 / Тополя рассказал, как отреагирует на откровенное видео с участием своей супруги

29.09 / Верховный Суд отклонил иск Насирова к медику, дававшему в райсуде Киева показания о его здоровье

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline[email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска